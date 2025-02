Chers membre du Club,Nous avons le plaisir de vous annoncer l'arrivée de nouvelles fonctionnalités majeures pour améliorer votre expérience du Club Developpez.com.En tant que membre du Club Developpez.com, vous avez le privilège de pouvoir les tester en avant-première avant leur lancement officiel !Vous pouvez filtrer l'accueil de Developpez.com avec uniquement les publications qui correspondent à vos centres d'intérêts que vous pouvez définir avec précision.Vous disposez d'un flux RSS personnalisé avec uniquement les publications correspondant à vos centres d'intérêts afin d'être informé en avant-première de toute publication susceptible de vous passionner.Vous pouvez recevoir par e-mail, que cela soit quotidiennement ou une fois par semaine, l'ensemble des nouvelles publications correspondant à vos centres d'intérêts. Cette newsletter personnelle est totalement distincte de la newsletter hebdomadaire classique qui reste en place quoi qu'il arrive.Commencez par vous inscrire gratuitement si cela n'est pas déjà fait, puis vous pouvez utiliser laprésente en haut à droite de chaque page de Developpez.com pour pouvoir activer ces différentes fonctionnalités et paramétrer les centres d'intérêts via les rubriques de Developpez.com.Vous remarquerez la présence, sur cet écran, de réglages inactifs pour une désactivation partielle ou totale de la publicité ; ces fonctionnalités ont déjà été testées dans le passé et ne font donc pas partie du test de ce jour. Ces fonctions permettent de désactiver certaines sources de publicité, comme la publicité régie (utilisant notamment le rechargement automatique et les cookies tiers) et la publicité emploi (car tout le monde n'est pas nécessairement en recherche).Bien entendu, comme ces réglages sont spécifiques à votre compte, il est nécessaire d'être connecté pour effectuer les réglages et bénéficier de l'accueil personnalisé. Si vous trouvez un bug merci de me contacter par message privé avec une description précise du problème rencontré.Le Club Developpez.com est uniquement financé par la publicité depuis sa création en 1999, mais le marché publicitaire s'est effondré ces dernières années pour les sites indépendants et ce au bénéfice des réseaux sociaux, alors que les coûts restent importants comme les coûts d'hébergement, et le coût des nombreux prestataires qui permettent au Club de survivre.Cela fait longtemps que les lecteurs nous demandent l'accès à un système de donations pour pouvoir soutenir le Club. C'est pour ces raisons que nous avons mis en place une autre manière d'aider le Club Developpez.com à survivre, en permettant d'effectuer enfin des donations.Cependant, les donateurs bénéficieront de ces nouvelles fonctionnalités en sus afin de les remercier et les encourager. Vous pouvez, si vous le souhaitez, soutenir le Club dès maintenant en profitant pendant quelques jours d'une offre spéciale de lancement à -50% pour l'offre VIP Gold.Le Club Developpez.com restera néanmoins toujours gratuit afin que de pouvoir continuer à tout le monde de pouvoir apprendre, se perfectionner et partager ses connaissances avec les autres membres du Club.