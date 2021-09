Chers membres du Club,Nous vous proposons depuis de nombreuses années de recevoir la newsletter hebdomadaire de Developpez.com, et vous propose de découvrir ou redécouvrir toutes les actualités développeur et IT Pro de la semaine, ainsi que les nouvelles publications (articles, cours, tutoriels) durant cette période.Vous êtes très nombreux à y être abonnés et nous vous en remercions.Cependant, en raison de la quantité d'informations à afficher, la newsletter pouvait se révéler difficilement lisible depuis un téléphone. Mais depuis deux semaines maintenant, ce problème est résolu ; la newsletter passe directement et automatiquement en une colonne si elle est lue depuis un client mail mobile, alors que l'affichage classique est maintenu sur ordinateur.Si vous souhaitez vous inscrire ou vous réinscrire à la newsletter, il vous suffit d'accéder à votre Tableau de bord, puis Modifier vos options, ou cliquer sur ce lien direct , cocher la case « Recevoir la newsletter hebdomadaire de Developpez.com » et valider. Si votre compte est ancien, pensez à vérifier si l'adresse e-mail de votre compte est toujours valide (Tableau de bord/Email & mot de passe), et mettez-là à jour le cas échéant. Bien entendu, vous pourrez toujours vous désabonner à tout moment.N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions.