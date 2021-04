Bonjour,J'ai le plaisir de vous annoncer la mise en production d'une nouvelle version mobile rapide du forum, actuellement accessible aux membres non connectés.Actuellement, la version mobile du forum est complète en fonctionnalités, mais en échange, elle est relativement lourde à l'usage, malgré les améliorations apportées ces dernières années. Cependant, la plupart des fonctionnalités ne sont pas utiles quand on n'est pas connecté, c'est ce qui a motivé la création d'un forum allégé, plus rapide, en version mobile, dans cette situation.Cela a été également l'occasion de mettre en place une interface générale différente, plus proche de l'usage en lecture que les personnes peuvent avoir d'un forum aujourd'hui.Cette version du forum a été spécifiquement conçue pour le mode non connecté. Elle est donc allégée à la fois côté affichage client (front-end), mais également en back-end, ce qui propose un affichage bien plus rapide des pages.Le forum ordinaire propose une longue liste de forums en guise de page d'accueil.Le nouveau forum mobile rapide propose à la place la liste des derniers messages, tous forums confondus. Le principe appliqué est que sur une version dédiée à la lecture, on recherche a priori le contenu le plus récent, plutôt qu'une très longue liste de forums, tous n'étant pas forcément très actifs.Ainsi on peut suivre les dernières questions ainsi que les sujets brûlants très facilement.Comme vous le savez, nous disposons d'une grande quantité de forums qui vous permet ainsi de couvrir l'ensemble des technologies de développement et permettre ainsi un meilleur classement des sujets pour obtenir plus facilement des réponses sur des domaines parfois particulièrement pointus.Mais cette abondance de forums peut également être rebutante pour les débutants qui recherchent souvent des sujets plus généralistes.C'est pour cette raison que sur la nouvelle version mobile simplifiée du forum, l'affichage des forums est à la demande, et présente sous une forme graphiquement agréable les forums principaux, afin de ne pas noyer l'utilisateur sous la totalité des forums. Une fois dans un forum technologie, les sous-forums sont cependant facilement accessibles.Bien que cette monture du forum ne concerne que l'accès hors connexion, il est tout à fait possible que nous portions certains de ses avantages sur la version connectée. C'est pourquoi vos retours nous sont précieux.