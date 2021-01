Du second semestre 2020 sur developpez.com

Palmarès des rédacteurs les plus prolifiques

Palmarès des rédacteurs les plus prolifiques

du second semestre 2020 sur developpez.com

nos félicitations les plus sincères ;

un trophée concours (des points en plus sur le système de rang).

Le second semestre de l'année 2020 est terminé. Avant que les premiers films sur cette crise ne paraîssent (je suis peut-être déjà trop tard), nous souhaitons dresser le bilan afin de récompenser les efforts déployés par les membres du club.J’ai le plaisir de vous annoncer lede ce semestre :Les rédactions prennent en compte la rédaction proprement dite, les traductions, les Q/R de FAQ et la gabarisation des articles.Pour encourager les lauréats et vos futures participations :