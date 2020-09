Palmarès des critiques les plus prolifiques Du premier semestre 2020 sur developpez.com 0PARTAGES 5 0 Palmarès des critiques les plus prolifiques

Le premier semestre de l'année 2020 est terminé. Malgré les événements historiques que nous vivons actuellement, nous souhaitons dresser le bilan afin de récompenser les efforts déployés par les membres du club.



J’ai le plaisir de vous annoncer le palmarès des critiques de ce semestre qui s'en donnent à coeur joie pour éplucher et donner leur avis sur les nouvelles (ou anciennes) parutions :



dourouc05 Vincent PETIT zoom61 David Bleuse gorgonite



Pour encourager les lauréats et vos futures participations :



nos félicitations les plus sincères ;

un trophée concours (des points en plus sur le système de rang) pour les trois premiers.



Vous collectionnez les livres sur l'informatique ? Alors partagez votre avis !



Publiez vos critiques de livres.



