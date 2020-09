Palmarès des réalisations spéciales Du premier semestre 2020 sur developpez.com 0PARTAGES 4 0 Palmarès des réalisations spéciales

Le premier semestre de l'année 2020 est terminé ! Nous sommes en retard, le Covid n'a pas aidé à la préparation des palmarès. Aujourd'hui il est l'heure de reconnaître et de récompenser les efforts déployés par les membres du club.



Plusieurs concours ont eu lieu, tant à l'attention de l'ensemble de la rédaction qu'aux membres du club. Cependant, certains membres ont apporté leur aide à différents niveaux afin d'améliorer la qualité de nos services, souvent de leur propre chef. Et ça, c'est beau.



J’ai le plaisir de remercier ces personnes pour les réalisations spéciales qu'ils ont offert au club durant ce semestre :



Arkham46 - Maintenance du Plugin Word pour la rédaction

djibril - Maintenance des outils de rédaction

ClaudeLELOUP - Relecture des anciens cours

ClaudeLELOUP - Relecture des news

Mickael Baron - Coordinateur des réunions de responsables

Winjerome - Aide à la rédaction

Winjerome - Modération exceptionnelle

zoom61 - Création des logos



Pour encourager les lauréats, quelques remerciements et cadeaux symboliques qui sont très peu comparés au temps passé :



nos félicitations les plus sincères ;

