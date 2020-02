Palmarès des newsers les plus prolifiques Du second semestre 2019 sur developpez.com 0PARTAGES 2 0 Palmarès des newsers les plus prolifiques

du second semestre 2019 sur developpez.com





Le second semestre de l'année 2019 est terminé. Il y a tant de choses à dire. Par exemple, il est temps de reconnaître et récompenser les efforts déployés par les modérateurs du club.



J’ai le plaisir de vous annoncer le palmarès des newsers de ce semestre :



dourouc05 LittleWhite vermine comtois



Pour encourager les lauréats et vos futures participations :



nos félicitations les plus sincères ;

un trophée concours (des points en plus sur le système de rang) ;

un cadeau offert par nos sponsors pour les trois premiers.



Venez renforcer notre équipe de newser !



Contactez le responsable de rubrique pour rédiger une news ou bien utilisez le bouton "Proposer en actualité" sur votre discussion.



