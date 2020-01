Les résultats de l'édition 2019 des smileys d'or sont disponibles ! 0PARTAGES 3 0 Bonjour à tous et à toutes !



C'est l'heure des résultats du



Pour rappel, les discussions,



Les résultats des années précédentes :

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

C'est l'heure des résultats du concours de smiley 2019 ! Le jury, composé de LittleWhite halaster08 et Sunchaser avons notés vos participations. Celles-ci ont été épluchées et disséquées afin d'offrir une notation des plus justes jamais vu. Merci pour vos participations, malgré une nette diminution des concurrents cette année. Bravo à tous !Pour rappel, les discussions, c'est par ici.



emixam16 46.6 points

Barsy 44.6 points

shadowmoon 42 points

Escaptetiger 41,5 points

7gyY9w1ZY6ySRgPeaefZ 40 points

Par conséquent, c'est à emixam16 et Barsy de composer le jury du concours de l'année prochaine !



Smileys



¬Ö}Þ

«Agent Dupont, si le forcené tente de sortir de la voiture renversée, vous tirez, compris?» ¬Ö}Þ«Agent Dupont, si le forcené tente de sortir de la voiture renversée, vous tirez, compris?» LittleWhite : 5/5 -

halaster08 : 4/5 - Il vise du mauvais coté, non ?

Sunchaser : 5/5 - Il tire sur qui? La voiture ou le forcené?

--Ф

"«Noooooooon!!! Ce n'est pas comme ça qu'on utilise la brosse à toilettes!!!!»

(https://i.redd.it/g8x1f8tbcdw21.png)" --Ф"«Noooooooon!!! Ce n'est pas comme ça qu'on utilise la brosse à toilettes!!!!»(https://i.redd.it/g8x1f8tbcdw21.png)" LittleWhite : 4/5 - Et encore, on notera sur l'image, qu'elle a mis un 2/5

halaster08 : 5/5 - Merci, j'ai bien ri

Sunchaser : 5/5 - C'est très très très bien !

¿°°ʖ

"«Unh Tiss Unh Unh Tiss Unh Tiss» ... «Oui, c'est pourquoi?»

(J'enlève mon casque)" ¿°°ʖ"«Unh Tiss Unh Unh Tiss Unh Tiss» ... «Oui, c'est pourquoi?»(J'enlève mon casque)" LittleWhite : 4/5 - Il fait trop de bruit votre casque

halaster08 : 4/5 - Pas mal

Sunchaser : 5/5 - Efficace

(⌥~/

Prière du matin devant ma photo de rené Coty (⌥~/Prière du matin devant ma photo de rené Coty LittleWhite : 3/5 -

halaster08 : 1/5 - ???

Sunchaser : 2.5/5 - C'est très très très étrange

`°´¤|

«Saleté de fête foraine! J'aurai cette foutue peluche!» `°´¤|«Saleté de fête foraine! J'aurai cette foutue peluche!» LittleWhite : 4/5 -

halaster08 : 4/5 - C'est de l'arnaque ce genre de jeux

Sunchaser : 5/5 - Bravo! Tu l'as!

=='0.==

«Agent Dupont, je crois que le barrage est prêt!» =='0.==«Agent Dupont, je crois que le barrage est prêt!» LittleWhite : 4/5 - Il manque les herses

halaster08 : 4/5 - Il y a un gros trou au milieu du barrage !

Sunchaser : 4/5 - Efficace (bis)

>Ö~{<

«Y'a rien a faire, à chaque fois que je fais le poirier j'ai ma jupe qui se soulève!» >Ö~{<«Y'a rien a faire, à chaque fois que je fais le poirier j'ai ma jupe qui se soulève!» LittleWhite : 4/5 -

halaster08 : 5/5 - Refais-le encore une fois, j'ai pas eu le temps de prendre une photo

Sunchaser : 4/5 - L'amidon?

O³°.:{

«Les fausses lèvres pourquoi pas mais à ce point ça fait vulgaire!« »Ouais enfin quand on a un grain de beauté de la taille d'un œil on se la ferme, ok?» O³°.:{«Les fausses lèvres pourquoi pas mais à ce point ça fait vulgaire!« »Ouais enfin quand on a un grain de beauté de la taille d'un œil on se la ferme, ok?» LittleWhite : 3/5 - Faut le percer, non ?

halaster08 : 3/5 - On avait dit pas le physique !

Sunchaser : 3/5 - A mon avis, il ne bat pas celui de Lemmy (Motorhead)

^\_°Ü'

«Avant de voir ce gars tomber les quatre fers en l'air, je ne pensais pas que c'était physiquement possible de sourire jusqu'aux oreilles!» ^\_°Ü'«Avant de voir ce gars tomber les quatre fers en l'air, je ne pensais pas que c'était physiquement possible de sourire jusqu'aux oreilles!» LittleWhite : 3/5 -

halaster08 : 4/5 - C'est pas gentil de se moquer

Sunchaser : 4/5 -

-°ᚘ|-

«La salle de classe est bien vide...» «Tu m'étonnes, on est vendredi matin!» -°ᚘ|-«La salle de classe est bien vide...» «Tu m'étonnes, on est vendredi matin!» LittleWhite : 4/5 -

halaster08 : 3/5 - Il me semble qu'il y école le vendredi

Sunchaser : 4/5 - Vendredi ? Hum, mais ça me fait penser à une bonne chanson ça:



Phrase bonus



«Les chiens sont les seuls survivants et règnent sur Terre.

Ils étudient les fossiles des êtres humains disparus, et un des chiens-chercheurs dit d'une voie grave :

""je suis formel, en regardant la structure de leur squelette, j'affirme que ces pauvres êtres ne pouvaient pas se lécher le scrotum"". Stupéfaction dans l'assemblée !» «Les chiens sont les seuls survivants et règnent sur Terre.Ils étudient les fossiles des êtres humains disparus, et un des chiens-chercheurs dit d'une voie grave :""je suis formel, en regardant la structure de leur squelette, j'affirme que ces pauvres êtres ne pouvaient pas se lécher le scrotum"". Stupéfaction dans l'assemblée !»

«Effectivement, cette démonstration est frappante, le seul moyen pour qu'ils se lèchent le scrotum est qu'on les coupe en deux... Enfin, je veux dire, ouaf!»" "Θ⁐✂𝄋==ჰ«Effectivement, cette démonstration est frappante, le seul moyen pour qu'ils se lèchent le scrotum est qu'on les coupe en deux... Enfin, je veux dire, ouaf!»" LittleWhite : 4/5 -

halaster08 : 4/5 - Pas mal

Sunchaser : 5/5 -



«Nos très(trop) chers hommes politiques font souvent la une des journaux,

illustrez au choix l'une des nombreuses ""affaires"", ""petites phrases"" ou lois qui ont fait la une cette année» «Nos très(trop) chers hommes politiques font souvent la une des journaux,illustrez au choix l'une des nombreuses ""affaires"", ""petites phrases"" ou lois qui ont fait la une cette année»

Isabelle Balkany : «Mon mari est innocent, tout le monde l'aime et la justice s'acharne contre ce pauvre homme.» " "(∗❛ัᴗ❛ั∗)Isabelle Balkany : «Mon mari est innocent, tout le monde l'aime et la justice s'acharne contre ce pauvre homme.» " LittleWhite : 3.5/5 -

halaster08 : 3/5 - Un peu facile

Il vise du mauvais coté, non ?Il tire sur qui? La voiture ou le forcené?Et encore, on notera sur l'image, qu'elle a mis un 2/5Merci, j'ai bien riC'est très très très bien !Il fait trop de bruit votre casquePas malEfficace???C'est très très très étrangeC'est de l'arnaque ce genre de jeuxBravo! Tu l'as!Il manque les hersesIl y a un gros trou au milieu du barrage !Efficace (bis)Refais-le encore une fois, j'ai pas eu le temps de prendre une photoL'amidon?Faut le percer, non ?On avait dit pas le physique !A mon avis, il ne bat pas celui de Lemmy (Motorhead)C'est pas gentil de se moquerIl me semble qu'il y école le vendrediVendredi ? Hum, mais ça me fait penser à une bonne chanson ça:Pas malUn peu facile



Smileys



"Oh ! Oh ! Oh ! Bonjour les enfants !!



C'est bientôt Noël, le jour de l'anniversaire de la naissance du petit Jésus. Et pour rendre hommage à cet évènement, le conte de Noël d'aujourd'hui portera sur l'histoire de votre propre naissance. Quelle chance ! Oh ! Oh ! Oh !" "Oh ! Oh ! Oh ! Bonjour les enfants !!C'est bientôt Noël, le jour de l'anniversaire de la naissance du petit Jésus. Et pour rendre hommage à cet évènement, le conte de Noël d'aujourd'hui portera sur l'histoire de votre propre naissance. Quelle chance ! Oh ! Oh ! Oh !" ¬Ö}Þ

Pour la 36ème fois en 18h, la sage-femme entre dans la salle d'accouchement. "Le col est dilaté à 8 cm ! ça ne devrait pas tarder." ¬Ö}ÞPour la 36ème fois en 18h, la sage-femme entre dans la salle d'accouchement. "Le col est dilaté à 8 cm ! ça ne devrait pas tarder." LittleWhite : 4/5 -

halaster08 : 3/5 - Dépéchez vous un peu, j'ai des smileys a corriger moi !

Sunchaser : 4/5 - Dites donc, ils ont du bol déjà d'avoir une sage-femme, vu les déserts médicaux, les grèves, etc..

--Ф

Le travail a enfin démarré. "Poussez Madame !!" lance la sage-femme. A part quelques pertes, rien ne sort. --ФLe travail a enfin démarré. "Poussez Madame !!" lance la sage-femme. A part quelques pertes, rien ne sort. LittleWhite : 3.5/5 -

halaster08 : 4/5 - Le bébé ça compte comme une perte aussi ?

Sunchaser : 4/5 - Encore une fainéante qui pousse pas assez ! :-)

¿°°ʖ

Après 3/4 d'heure, on se décide à y aller au forceps. Saisissant fermement la tête du bébé, la sage-femme tire de toutes ses forces ! ¿°°ʖAprès 3/4 d'heure, on se décide à y aller au forceps. Saisissant fermement la tête du bébé, la sage-femme tire de toutes ses forces ! LittleWhite : 4/5 -

halaster08 : 4/5 - Je suis pas sur que ce soit un pratique reglementaire

Sunchaser : 4/5 - Tiens, ça me fait penser a "l'incroyable Docteur Pol". Un show TV sur un véto aux USA. Et la, j'ai vu ce que cela donne lorsqu'un vêlage se passe mal .. c'est vraiment chaud la...

(⌥~/

C'est la Bérézina dans la salle d'acouchement. On ne sait plus comment orienter la table d'accouchement pour réussir à sortir le bébé et soulager la mère. (⌥~/C'est la Bérézina dans la salle d'acouchement. On ne sait plus comment orienter la table d'accouchement pour réussir à sortir le bébé et soulager la mère. LittleWhite : 4/5 -

halaster08 : 2/5 - Je ne suis pas sur que le problème soit la table ...

Sunchaser : 4/5 - Allez voir Docteur Pol. Lui, il sait faire

`°´¤|

Enfin ! La tête apparait, tout le monde crie victoire ! `°´¤|Enfin ! La tête apparait, tout le monde crie victoire ! LittleWhite : 4/5 - Un peu bizarre cette tête, non ?

halaster08 : 5/5 - Mais il est moche, remmettez ça à l'intérieur

Sunchaser : 4/5 - "Victoire", c'est son prénom?

=='0.==

Le père se prépare à couper le cordon ombilical. =='0.==Le père se prépare à couper le cordon ombilical. LittleWhite : 4/5 -

halaster08 : 5/5 - Comme d'hab c'est le père qui doit tout faire

Sunchaser : 4/5 - Comprendre: il est tombé dans les pommes entre temps

>Ö~{<

Le bébé pousse ses premiers hurlements. >Ö~{ LittleWhite : 4/5 -

halaster08 : 5/5 - Où se trouve le bouton "mute" sur ces machins là ?

Sunchaser : 4/5 - Les premiers, mais pas les derniers, bonne chance les parents! ;-)

O³°.:{

Tous réunis après cette épreuve, la nouvelle famille se fait un calin tendrement. Oooooohhh !! C'est beaaaaauuuu !! O³°.:{Tous réunis après cette épreuve, la nouvelle famille se fait un calin tendrement. Oooooohhh !! C'est beaaaaauuuu !! Et voilà, le conte de Noël est finit ! N'oubliez pas de vous brosser les dents et de faire un bisous à mémé avant d'aller... attendez... Revenez !! J'ai pas finit en fait, il reste encore des pages dans l'histoire ! Et voilà, le conte de Noël est finit ! N'oubliez pas de vous brosser les dents et de faire un bisous à mémé avant d'aller... attendez... Revenez !! J'ai pas finit en fait, il reste encore des pages dans l'histoire ! LittleWhite : 3/5 -

halaster08 : 4/5 - Quel émotion

Sunchaser : 4/5 - Comment ils vont regretter après! ...

^\_°Ü'

Complètement décalqués après 6 mois sans dormir, les parents se demandent ce qu'il leur à pris le jour où ils ont décidé d'avoir un enfant. ^\_°Ü'Complètement décalqués après 6 mois sans dormir, les parents se demandent ce qu'il leur à pris le jour où ils ont décidé d'avoir un enfant. LittleWhite : 3.5/5 -

halaster08 : 2/5 - C'est trop tard pour le rendre le père a couper l'étiquette au smileys 6

Sunchaser : 4/5 - Pareil. Mais moi, dès fois, je me demande aussi qu'est ce qu'il m'a pris d'avoir une femme, un chien, un boulot, etc..

-°ᚘ|-

Un jour, un groupe de touristes découvre un bébé abandonné sur la table de pique-nique d'une aire d'autoroute. L'enquête pour retrouver les parents est en cours. L'enfant lui est placé en famille d'accueil... -°ᚘ|-Un jour, un groupe de touristes découvre un bébé abandonné sur la table de pique-nique d'une aire d'autoroute. L'enquête pour retrouver les parents est en cours. L'enfant lui est placé en famille d'accueil... LittleWhite : 3/5 - Je n'aime pas les fins tristes

halaster08 : 4/5 - Enfin une fin de conte réaliste

Sunchaser : 4/5 - Moi, j'ai déjà vu des touristes faire des enfants sur une table de pic-nic. J'avais rien pour filmer, dommage.



Cette fois, c'est vraiment la fin de l'histoire. En conclusion, n'oubliez pas que les parents du Petit Poucet ont attendu d'en avoir 7 pour faire pareil, quel courage ! Cette fois, c'est vraiment la fin de l'histoire. En conclusion, n'oubliez pas que les parents du Petit Poucet ont attendu d'en avoir 7 pour faire pareil, quel courage ! 2 points bonus pour le thème.



Phrase bonus



«Les chiens sont les seuls survivants et règnent sur Terre.

Ils étudient les fossiles des êtres humains disparus, et un des chiens-chercheurs dit d'une voie grave :

""je suis formel, en regardant la structure de leur squelette, j'affirme que ces pauvres êtres ne pouvaient pas se lécher le scrotum"". Stupéfaction dans l'assemblée !» «Les chiens sont les seuls survivants et règnent sur Terre.Ils étudient les fossiles des êtres humains disparus, et un des chiens-chercheurs dit d'une voie grave :""je suis formel, en regardant la structure de leur squelette, j'affirme que ces pauvres êtres ne pouvaient pas se lécher le scrotum"". Stupéfaction dans l'assemblée !» ?? ~C°C ?? LittleWhite : 2/5 -

halaster08 : 3/5 - C'est pas fou

Sunchaser : 2.5/5 -



«Nos très(trop) chers hommes politiques font souvent la une des journaux,

illustrez au choix l'une des nombreuses ""affaires"", ""petites phrases"" ou lois qui ont fait la une cette année» «Nos très(trop) chers hommes politiques font souvent la une des journaux,illustrez au choix l'une des nombreuses ""affaires"", ""petites phrases"" ou lois qui ont fait la une cette année» q66p/! (Bayrou dans l'affaire des emplois parlementaires fictifs) LittleWhite : 3.5/5 -

halaster08 : 2/5 - Même avec l'explication j'ai du mal a suivre

Dépéchez vous un peu, j'ai des smileys a corriger moi !Dites donc, ils ont du bol déjà d'avoir une sage-femme, vu les déserts médicaux, les grèves, etc..Le bébé ça compte comme une perte aussi ?Encore une fainéante qui pousse pas assez ! :-)Je suis pas sur que ce soit un pratique reglementaireTiens, ça me fait penser a "l'incroyable Docteur Pol". Un show TV sur un véto aux USA. Et la, j'ai vu ce que cela donne lorsqu'un vêlage se passe mal .. c'est vraiment chaud la...Je ne suis pas sur que le problème soit la table ...Allez voir Docteur Pol. Lui, il sait faireUn peu bizarre cette tête, non ?Mais il est moche, remmettez ça à l'intérieur"Victoire", c'est son prénom?Comme d'hab c'est le père qui doit tout faireComprendre: il est tombé dans les pommes entre tempsOù se trouve le bouton "mute" sur ces machins là ?Les premiers, mais pas les derniers, bonne chance les parents! ;-)Quel émotionComment ils vont regretter après! ...C'est trop tard pour le rendre le père a couper l'étiquette au smileys 6Pareil. Mais moi, dès fois, je me demande aussi qu'est ce qu'il m'a pris d'avoir une femme, un chien, un boulot, etc..Je n'aime pas les fins tristesEnfin une fin de conte réalisteMoi, j'ai déjà vu des touristes faire des enfants sur une table de pic-nic. J'avais rien pour filmer, dommage.C'est pas fouMême avec l'explication j'ai du mal a suivre



Smileys



¬Ö}Þ

Je me réveille après une soirée avec des amis ¬Ö}ÞJe me réveille après une soirée avec des amis LittleWhite : 4/5 - Quelle tête faites vous là

halaster08 : 3/5 - Après ou pendant la soirée ?

Sunchaser : 4/5 - ma tête va exploser

--Ф

Je dois vomir, je vise le lavabo --ФJe dois vomir, je vise le lavabo LittleWhite : 4/5 - Pas sur, on dirait des chiottes

halaster08 : 5/5 - L'alcool est a consommer avec modération

Sunchaser : 4/5 - moi je vomis tellement, que le vise la baignoire

¿°°ʖ

Mais qu'est-ce que j'ai fait pour être dans cet état ? ¿°°ʖMais qu'est-ce que j'ai fait pour être dans cet état ? LittleWhite : 3/5 - On se le demande tous

halaster08 : 4/5 - Tu t'es mis "la tête à l'envers" visiblement

Sunchaser : 4/5 - comme d'hab'

(⌥~/

Mon "intense" réflexion se lit sur mon visage (⌥~/Mon "intense" réflexion se lit sur mon visage LittleWhite : 3/5 - Ça reste difficile à lire, je préfère les livres

halaster08 : 1/5 - ???

Sunchaser : 4/5 - je n'ai plus de visage

`°´¤|

J'essaye de sortir de la salle de bain `°´¤|J'essaye de sortir de la salle de bain LittleWhite : 3/5 - N'oubliez pas la lumière

halaster08 : 3/5 - Ok

Sunchaser : 3/5 - moi je dors la tête dans la cuvette des WC

=='0.==

Je n'arrive pas utiliser cette poignée "design" =='0.==Je n'arrive pas utiliser cette poignée "design" LittleWhite : 4/5 - Heureusement qu'il n'y a pas de clef à mettre

halaster08 : 4/5 - Tu as bien réussi à rentrer, tu peux réussir à sortir

Sunchaser : 3/5 - ah? il y avait une porte?

>Ö~{<

Un de mes amis se réveille tant bien que mal >Ö~{ LittleWhite : 4/5 -

halaster08 : 2/5 - Bof

Sunchaser : 3/5 - ah ? j'ai des amis?

O³°.:{

Malgré qu'il soit dans un état similaire au mien, il cherche comment m'aider O³°.:{Malgré qu'il soit dans un état similaire au mien, il cherche comment m'aider LittleWhite : 3/5 - Deux design différent sur une même porte, c'est un traquenard

halaster08 : 2/5 - C'est pas gagné

Sunchaser : 3/5 - vite!! appelle les secours!!

^\_°Ü'

Il arrive enfin à m'ouvrir et je peux sortir ^\_°Ü'Il arrive enfin à m'ouvrir et je peux sortir LittleWhite : 3/5 -

halaster08 : 4/5 - Quel suspens, tu devrait en faire un film

Sunchaser : 3/5 - vite!! de l'air!!

-°ᚘ|-

Du coup, on prépare la table pour l'apéro ... -°ᚘ|-Du coup, on prépare la table pour l'apéro ... LittleWhite : 4/5 - Attention à ne pas la faire tomber

halaster08 : 5/5 - Ouf cette histoire fini bien

Sunchaser : 4/5 - et j'ai déjà oublié que j'avais promis a Dieu que je ne boirais plus



2 points bonus pour le thème.



Phrase bonus



«Les chiens sont les seuls survivants et règnent sur Terre.

Ils étudient les fossiles des êtres humains disparus, et un des chiens-chercheurs dit d'une voie grave :

""je suis formel, en regardant la structure de leur squelette, j'affirme que ces pauvres êtres ne pouvaient pas se lécher le scrotum"". Stupéfaction dans l'assemblée !» «Les chiens sont les seuls survivants et règnent sur Terre.Ils étudient les fossiles des êtres humains disparus, et un des chiens-chercheurs dit d'une voie grave :""je suis formel, en regardant la structure de leur squelette, j'affirme que ces pauvres êtres ne pouvaient pas se lécher le scrotum"". Stupéfaction dans l'assemblée !» ɛ==ɜ?~0X!Oo LittleWhite : 4/5 -

halaster08 : 5/5 - Super !

Sunchaser : 3/5 -



«Nos très(trop) chers hommes politiques font souvent la une des journaux,

illustrez au choix l'une des nombreuses ""affaires"", ""petites phrases"" ou lois qui ont fait la une cette année» «Nos très(trop) chers hommes politiques font souvent la une des journaux,illustrez au choix l'une des nombreuses ""affaires"", ""petites phrases"" ou lois qui ont fait la une cette année»



(la marche contre l'islamophobie) " "-0-0-0-≠ حح(la marche contre l'islamophobie) " LittleWhite : 3/5 -

halaster08 : 3/5 - Pas évident à décoder sans l'explication

Quelle tête faites vous làAprès ou pendant la soirée ?ma tête va exploserPas sur, on dirait des chiottesL'alcool est a consommer avec modérationmoi je vomis tellement, que le vise la baignoireOn se le demande tousTu t'es mis "la tête à l'envers" visiblementcomme d'hab'Ça reste difficile à lire, je préfère les livres???je n'ai plus de visageN'oubliez pas la lumièreOkmoi je dors la tête dans la cuvette des WCHeureusement qu'il n'y a pas de clef à mettreTu as bien réussi à rentrer, tu peux réussir à sortirah? il y avait une porte?Bofah ? j'ai des amis?Deux design différent sur une même porte, c'est un traquenardC'est pas gagnévite!! appelle les secours!!Quel suspens, tu devrait en faire un filmvite!! de l'air!!Attention à ne pas la faire tomberOuf cette histoire fini bienet j'ai déjà oublié que j'avais promis a Dieu que je ne boirais plusSuper !Pas évident à décoder sans l'explication



Smileys



¬Ö}Þ

On se fait flasher par les drones maintenant ! ¬Ö}ÞOn se fait flasher par les drones maintenant ! LittleWhite : 4/5 - Toujours plus haut, toujours plus loin... bientôt les satellites

halaster08 : 3/5 - Particulier le design du drone quand même

Sunchaser : 2/5 - J'aime ni les drones, ni les flashs

--Ф

"« Et Neil, tu vas où là ? »



« Je pars pour de bon et cette fois c'est moi qui fait le Buzz »" --Ф"« Et Neil, tu vas où là ? »« Je pars pour de bon et cette fois c'est moi qui fait le Buzz »" LittleWhite : 3/5 - Je ne connais pas de Neil moi.

halaster08 : 1/5 - ???

Sunchaser : 3/5 - Tentative de jeu de mot qui me va

¿°°ʖ

« Ce sera un steack vegan ou façon boucher ? » ¿°°ʖ« Ce sera un steack vegan ou façon boucher ? » LittleWhite : 4/5 - La vraie question, c'est qui paie ?

halaster08 : 3/5 - Un steack vegan? retourne manger tes graines et laisse ce boucher tranquille !

Sunchaser : 2.5/5 - Pas clair. Mais sinon, moi, je mange du steack de vegan, comme ça je fais les 2 (légumes, bio, et proteines animales..enfin humaines, mais c'Est pareil)

(⌥~/

« Suis pas doué en ski; vautré dans la neige, je vois passer le téléphérique » (⌥~/« Suis pas doué en ski; vautré dans la neige, je vois passer le téléphérique » LittleWhite : 5/5 - Je crois voir un de vos skis planté dans le sol

halaster08 : 4/5 - Le sport c'est dangereux, tu es mieux comme ça

Sunchaser : 5/5 - Que de souvenirs..

`°´¤|

C'est plus écolo d'attraper les oiseaux à l'épuisette. `°´¤|C'est plus écolo d'attraper les oiseaux à l'épuisette. LittleWhite : 4/5 - Même à l'épuisette, faut se méfier que ce soit pas protégé ces petites bestoiles

halaster08 : 5/5 - Par contre ça doit être très facile

Sunchaser : 4/5 - Tu as de drôles de passe-temps, toi

=='0.==

En plein meeting aérien, le pilote explose une roue du train d'atterrissage de l'avion Farman ! =='0.==En plein meeting aérien, le pilote explose une roue du train d'atterrissage de l'avion Farman ! LittleWhite : 4/5 -

halaster08 : 5/5 - Je connaissais pas le nom, mais j'ai tout de suite vu la référence

Sunchaser : 5/5 - no comment

>Ö~{<

Un Shadok napoléonien ? >Ö~{ LittleWhite : 4/5 -

halaster08 : 1/5 - Désolé, je ne vois pas le Shadok et encore moins la référence a napoléon

Sunchaser : 4/5 - Le ridicule chapeau Napoléonien ayant été créé pour les Shadoks, à la base (si, si)

O³°.:{

La publicité par Coluche: « Le nouvel Omo c'est celui qui lave la tache qui est cachée dans le nœud du torchon ! » « Qu'est ce qu'il y a encore comme lessive ? Y'a Persil antiredéposition ! » O³°.:{La publicité par Coluche: « Le nouvel Omo c'est celui qui lave la tache qui est cachée dans le nœud du torchon ! » « Qu'est ce qu'il y a encore comme lessive ? Y'a Persil antiredéposition ! » LittleWhite : 3/5 -

halaster08 : 2/5 - Bof

Sunchaser : 2.5/5 - Pour la référence a Coluche

^\_°Ü'

Et le Canada qui marque un but de plus en hockey sur glace ! ^\_°Ü'Et le Canada qui marque un but de plus en hockey sur glace ! LittleWhite : 4/5 -

halaster08 : 5/5 - Prends tout mes points, je veux pas me faire taper à la sortie, ils sont costauds les joueurs de hockey

Sunchaser : 4/5 - Bravo! On les applaudis, ainsi que Escapetiger

-°ᚘ|-

Entre deux lignes de code de Pong, Allan Alcorn joue une partie «dans la vraie vie» -°ᚘ|-Entre deux lignes de code de Pong, Allan Alcorn joue une partie «dans la vraie vie» LittleWhite : 4/5 - Faut bien s'inspirer lorsque l'on fait un hit

halaster08 : 4/5 - Quelle idée de retourner dans la vraie vie, on est bien mieux derrière son PC

Sunchaser : 4.5/5 - Fallait y penser



Phrase bonus



«Les chiens sont les seuls survivants et règnent sur Terre.

Ils étudient les fossiles des êtres humains disparus, et un des chiens-chercheurs dit d'une voie grave :

""je suis formel, en regardant la structure de leur squelette, j'affirme que ces pauvres êtres ne pouvaient pas se lécher le scrotum"". Stupéfaction dans l'assemblée !» «Les chiens sont les seuls survivants et règnent sur Terre.Ils étudient les fossiles des êtres humains disparus, et un des chiens-chercheurs dit d'une voie grave :""je suis formel, en regardant la structure de leur squelette, j'affirme que ces pauvres êtres ne pouvaient pas se lécher le scrotum"". Stupéfaction dans l'assemblée !»



L'assemblée: «Que signifie ce fossile ?»



Chien-chercheur: «Ce fossile date de l'Epoch pré-UNIX du 1er janvier 1970 et signifie année érotique, une drôle de façon d'atteindre le scrotum, probablement une chienne de vie»



L'assemblée: «Un truc de wouf !» «Wouaf Wouaf Wouaf »" "69L'assemblée: «Que signifie ce fossile ?»Chien-chercheur: «Ce fossile date de l'Epoch pré-UNIX du 1er janvier 1970 et signifie année érotique, une drôle de façon d'atteindre le scrotum, probablement une chienne de vie»L'assemblée: «Un truc de wouf !» «Wouaf Wouaf Wouaf »" LittleWhite : 3/5 -

halaster08 : 1/5 - Désolé pour moi c'est HS

Sunchaser : 3/5 -



«Nos très(trop) chers hommes politiques font souvent la une des journaux,

illustrez au choix l'une des nombreuses ""affaires"", ""petites phrases"" ou lois qui ont fait la une cette année» «Nos très(trop) chers hommes politiques font souvent la une des journaux,illustrez au choix l'une des nombreuses ""affaires"", ""petites phrases"" ou lois qui ont fait la une cette année»

«Le Brexit prends un temps infini et un retour du Grexit serait un drachme» " "£ ∞ ∞ ∞ € - - - ₯«Le Brexit prends un temps infini et un retour du Grexit serait un drachme» " LittleWhite : 3/5 -

halaster08 : 3/5 - Pas évident à décoder sans l'explication

Toujours plus haut, toujours plus loin... bientôt les satellitesParticulier le design du drone quand mêmeJ'aime ni les drones, ni les flashsJe ne connais pas de Neil moi.???Tentative de jeu de mot qui me vaLa vraie question, c'est qui paie ?Un steack vegan? retourne manger tes graines et laisse ce boucher tranquille !Pas clair. Mais sinon, moi, je mange du steack de vegan, comme ça je fais les 2 (légumes, bio, et proteines animales..enfin humaines, mais c'Est pareil)Je crois voir un de vos skis planté dans le solLe sport c'est dangereux, tu es mieux comme çaQue de souvenirs..Même à l'épuisette, faut se méfier que ce soit pas protégé ces petites bestoilesPar contre ça doit être très facileTu as de drôles de passe-temps, toiJe connaissais pas le nom, mais j'ai tout de suite vu la référenceno commentDésolé, je ne vois pas le Shadok et encore moins la référence a napoléonLe ridicule chapeau Napoléonien ayant été créé pour les Shadoks, à la base (si, si)BofPour la référence a ColuchePrends tout mes points, je veux pas me faire taper à la sortie, ils sont costauds les joueurs de hockeyBravo! On les applaudis, ainsi que EscapetigerFaut bien s'inspirer lorsque l'on fait un hitQuelle idée de retourner dans la vraie vie, on est bien mieux derrière son PCFallait y penserDésolé pour moi c'est HSPas évident à décoder sans l'explication



Smileys



¬Ö}Þ

Ouah, l’autre, il s’est pris un lgbdsm dans l’œil ! ¬Ö}ÞOuah, l’autre, il s’est pris un lgbdsm dans l’œil ! LittleWhite : 3.5/5 - C'est un CRS qui parle à son collègue ?

halaster08 : 4/5 - Ca pique

Sunchaser : 3.5/5 - Il aurait très bien pu se le prendre ou je pense...

--Ф

Le chien bouge la queue et le sage regarde le soleil. --ФLe chien bouge la queue et le sage regarde le soleil. LittleWhite : 3/5 -

halaster08 : 2/5 - Je connaissais pas ce proverbe

Sunchaser : 4/5 - Dans les proverbes bizarre, j'ai "qui gobe une noix de coco, fait confiance en son anus". Je ne sais pas ce que cela veut dire, mais ca me fait toujours marrer

¿°°ʖ

Capitaine Crochet joue à la pétanque. ¿°°ʖCapitaine Crochet joue à la pétanque. LittleWhite : 3/5 - C'est comme ça que l'on a inventé les boules de bowling

halaster08 : 5/5 - C'est pas très pratique

Sunchaser : 4/5 - Tant qu'il ne se gratte pas les boules, il risque pas grand chose

(⌥~/

Alien tente de sortir d’un labyrinthe en prenant un raccourci. (⌥~/Alien tente de sortir d’un labyrinthe en prenant un raccourci. LittleWhite : 3.5/5 -

halaster08 : 1/5 - ???

Sunchaser : 4/5 - Il a prouvé qu'il est imbattable a ce petit jeu

`°´¤|

"Here am I floating 'round my tin can

Far above the moon

Planet earth is blue

And there's nothing I can do

" `°´¤|"Here am I floating 'round my tin canFar above the moonPlanet earth is blueAnd there's nothing I can do LittleWhite : 3.5/5 -

halaster08 : 3/5 - Jolie référence

Sunchaser : 4/5 - Interstellar? Ah non, merde, Bowie..

=='0.==

Kicékapété ? =='0.==Kicékapété ? LittleWhite : 3.5/5 -

halaster08 : 1/5 - Je vois pas le rapport

Sunchaser : 4/5 - C'est moi! Et vous allez tous mourrir!

>Ö~{<

Le cochon à moustache hurle à la lune. >Ö~{ LittleWhite : 3/5 - Je suis pas très fort pour reconnaître les animaux de la ferme

halaster08 : 3/5 - Je veux dormir moi, transformez ce monstre en bacon !

Sunchaser : 4/5 - Aaaahhh! le brâme du cochon à moustache.. quelle belle saison

O³°.:{

La tite bite en a mis partout ! O³°.:{La tite bite en a mis partout ! LittleWhite : 2.5/5 -

halaster08 : 2/5 - C'est sale

Sunchaser : 4/5 - Dans certains sites, il y a une catégorie pour ça

^\_°Ü'

Ah les Pyrénées, c’est beau, mais c’est bien dur à vélo. ^\_°Ü'Ah les Pyrénées, c’est beau, mais c’est bien dur à vélo. LittleWhite : 3/5 -

halaster08 : 4/5 - En voiture ça ne pose pas de problème

Sunchaser : 4/5 - Essaie de remonter la pente qui mène de mon foie à mon gosier, et tu verras...

-°ᚘ|-

Et si on se faisait un pingpong sur la table à pique-nique ! -°ᚘ|-Et si on se faisait un pingpong sur la table à pique-nique ! LittleWhite : 3.5/5 -

halaster08 : 4/5 - Attention a pas faire tombé les bouteilles !

Sunchaser : 4/5 - Sous la table, sinon, en fonction de l'apéro



Phrase bonus



«Les chiens sont les seuls survivants et règnent sur Terre.

Ils étudient les fossiles des êtres humains disparus, et un des chiens-chercheurs dit d'une voie grave :

""je suis formel, en regardant la structure de leur squelette, j'affirme que ces pauvres êtres ne pouvaient pas se lécher le scrotum"". Stupéfaction dans l'assemblée !» «Les chiens sont les seuls survivants et règnent sur Terre.Ils étudient les fossiles des êtres humains disparus, et un des chiens-chercheurs dit d'une voie grave :""je suis formel, en regardant la structure de leur squelette, j'affirme que ces pauvres êtres ne pouvaient pas se lécher le scrotum"". Stupéfaction dans l'assemblée !»

Waf, waf ! Rrrrr ! Arf, arf arf arf ! Slurp, errrrr…" ".¤} --г°Waf, waf ! Rrrrr ! Arf, arf arf arf ! Slurp, errrrr…" LittleWhite : 3/5 -

halaster08 : 2/5 - Je comprends pas désolé

Sunchaser : 4/5 -



«Nos très(trop) chers hommes politiques font souvent la une des journaux,

illustrez au choix l'une des nombreuses ""affaires"", ""petites phrases"" ou lois qui ont fait la une cette année» «Nos très(trop) chers hommes politiques font souvent la une des journaux,illustrez au choix l'une des nombreuses ""affaires"", ""petites phrases"" ou lois qui ont fait la une cette année»

La loi 9 non inclusive de Simon Jolin-Barrette n’a pas passé. " "҈ ₉ØjB=>⊆La loi 9 non inclusive de Simon Jolin-Barrette n’a pas passé. " LittleWhite : 3.5/5 -

halaster08 : 3/5 - Désolé je ne suis pas la politique Canadienne

C'est un CRS qui parle à son collègue ?Ca piqueIl aurait très bien pu se le prendre ou je pense...Je connaissais pas ce proverbeDans les proverbes bizarre, j'ai "qui gobe une noix de coco, fait confiance en son anus". Je ne sais pas ce que cela veut dire, mais ca me fait toujours marrerC'est comme ça que l'on a inventé les boules de bowlingC'est pas très pratiqueTant qu'il ne se gratte pas les boules, il risque pas grand chose???Il a prouvé qu'il est imbattable a ce petit jeuJolie référenceInterstellar? Ah non, merde, Bowie..Je vois pas le rapportC'est moi! Et vous allez tous mourrir!Je suis pas très fort pour reconnaître les animaux de la fermeJe veux dormir moi, transformez ce monstre en bacon !Aaaahhh! le brâme du cochon à moustache.. quelle belle saisonC'est saleDans certains sites, il y a une catégorie pour çaEn voiture ça ne pose pas de problèmeEssaie de remonter la pente qui mène de mon foie à mon gosier, et tu verras...Attention a pas faire tombé les bouteilles !Sous la table, sinon, en fonction de l'apéroJe comprends pas désoléDésolé je ne suis pas la politique Canadienne

