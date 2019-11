L'édition 2019 des smileys d'or de Developpez.com est lancée Venez participer ! 0PARTAGES 15 0



Bonjour à tous !



La fin de l'année arrive. Vous avez allumé votre feu de cheminée, il est maintenant tant de participer au concours des Smiley d'or, édition 2019

Cette année, aux commandes, nous avons .



Petit récapitulatif des règles :

Pas d'originalité sur celles-ci, c'est comme l'année dernière



Une seule participation par membre du forum Developpez.com !

Pour chaque smiley, il faut proposer une signification. Qu'elle soit drôle, juste, voire originale, on accepte tant que ça colle avec le smiley décrit. Drôle, juste et original c'est parfait.

Pour les phrases bonus, il faut proposer un smiley correspondant. Attention, on veut un smiley et non pas de l'ascii art !

Pour chacune de vos réponses vous aurez une note sur 5 par membre du jury.

Les jurés ont le droit de donner des bonus ou malus selon la qualité, bonne ou mauvaise, de la participation.

Attention à ne pas donner une réponse déjà donnée avant vous, une réponse déjà vue fait moins d'effet et donc rapporte moins de points.

Ce topic ne sert qu'aux participations, les discussions se déroulent par ici.



Les smileys !



Enfin. Le couperet est tombé. Les restants sont prêt à se pavaner sous vos yeux !



Ils sont disponibles en texte et en images. Les images sont là pour que tout le monde puisse les voir de la même manière.



______________



¬Ö}Þ







______________



--Ф





______________



¿°°ʖ





______________



(⌥~/





______________



`°´¤|





______________



=='0.==





______________



>Ö~{<





______________



O³°.:{





______________



^\_°Ü'





______________



-°ᚘ|-





______________



Les phrases bonus !



Les chiens sont les seuls survivants et règnent sur Terre. Ils étudient les fossiles des êtres humains disparus, et un des chiens-chercheurs dit d'une voie grave : "je suis formel, en regardant la structure de leur squelette, j'affirme que ces pauvres êtres ne pouvaient pas se lécher le scrotum". Stupéfaction dans l'assemblée ! Les chiens sont les seuls survivants et règnent sur Terre. Ils étudient les fossiles des êtres humains disparus, et un des chiens-chercheurs dit d'une voie grave : "je suis formel, en regardant la structure de leur squelette, j'affirme que ces pauvres êtres ne pouvaient pas se lécher le scrotum". Stupéfaction dans l'assemblée ! Nos très(trop) chers hommes politiques font souvent la une des journaux, illustrez au choix l'une des nombreuses "affaires", "petites phrases" ou lois qui ont fait la une cette année Nos très(trop) chers hommes politiques font souvent la une des journaux, illustrez au choix l'une des nombreuses "affaires", "petites phrases" ou lois qui ont fait la une cette année

Voilà



La date limite est fixée au 10/12/2019 compris. Les retardataires seront punis avec 5 points en moins par jour de retard, alors, soyez à l'heure !

Les résultats, eux, arriveront... plus tard ! N'oubliez pas,



______________



¬Ö}Þ







______________



On se fait flasher par les drones maintenant !



2)

--Ф





______________



« Et Neil, tu vas où là ? »



« Je pars pour de bon et cette fois c'est moi qui fait le Buzz »



3)

¿°°ʖ





______________



« Ce sera un steack vegan ou façon boucher ? »



4)

(⌥~/





______________



« Suis pas doué en ski; vautré dans la neige, je vois passer le téléphérique »



5)



`°´¤|





______________



C'est plus écolo d'attraper les oiseaux à l'épuisette.



6)



=='0.==





______________



En plein meeting aérien, le pilote explose une roue du train d'atterrissage de l'avion Farman !



7)

>Ö~{<





______________



Un Shadok napoléonien ?



8)



O³°.:{





______________

La publicité par Coluche: « Le nouvel Omo c'est celui qui lave la tache qui est cachée dans le nœud du torchon ! » « Qu'est ce qu'il y a encore comme lessive ? Y'a Persil antiredéposition ! »



9)



^\_°Ü'





______________



Et le Canada qui marque un but de plus en hockey sur glace !



10)



-°ᚘ|-





______________



Entre deux lignes de code de Pong, Allan Alcorn joue une partie «dans la vraie vie»



Les phrases bonus !

«Les chiens sont les seuls survivants et règnent sur Terre. Ils étudient les fossiles des êtres humains disparus, et un des chiens-chercheurs dit d'une voie grave : "je suis formel, en regardant la structure de leur squelette, j'affirme que ces pauvres êtres ne pouvaient pas se lécher le scrotum". Stupéfaction dans l'assemblée !»



69



L'assemblée: «Que signifie ce fossile ?»



Chien-chercheur: «Ce fossile date de l'Epoch pré-UNIX du 1er janvier 1970 et signifie année érotique, une drôle de façon d'atteindre le scrotum, probablement une chienne de vie»



L'assemblée: «Un truc de wouf !» «Wouaf Wouaf Wouaf »



«Nos très(trop) chers hommes politiques font souvent la une des journaux, illustrez au choix l'une des nombreuses "affaires", "petites phrases" ou lois qui ont fait la une cette année»



£ ∞ ∞ ∞ € - - - ₯

«Le Brexit prends un temps infini et un retour du Grexit serait un drachme» 0 0 ______________¬Ö}Þ______________On se fait flasher par les drones maintenant !--Ф______________« Et Neil, tu vas où là ? »« Je pars pour de bon et cette fois c'est moi qui fait le Buzz »¿°°ʖ______________« Ce sera un steack vegan ou façon boucher ? »(⌥~/______________« Suis pas doué en ski; vautré dans la neige, je vois passer le téléphérique »`°´¤|______________C'est plus écolo d'attraper les oiseaux à l'épuisette.=='0.==______________En plein meeting aérien, le pilote explose une roue du train d'atterrissage de l'avion Farman !>Ö~{<______________Un Shadok napoléonien ?O³°.:{______________La publicité par Coluche: « Le nouvel Omo c'est celui qui lave la tache qui est cachée dans le nœud du torchon ! » « Qu'est ce qu'il y a encore comme lessive ? Y'a Persil antiredéposition ! »^\_°Ü'______________Et le Canada qui marque un but de plus en hockey sur glace !-°ᚘ|-______________Entre deux lignes de code de, Allan Alcorn joue une partie «dans la vraie vie»69L'assemblée: «Que signifie ce fossile ?»Chien-chercheur: «Ce fossile date de l'Epoch pré-UNIX du 1er janvier 1970 et signifie, une drôle de façon d'atteindre le scrotum, probablement une chienne de vie»L'assemblée: «Un truc de wouf !» «Wouaf Wouaf Wouaf »£ ∞ ∞ ∞ € - - - ₯«Le Brexit prends un temps infini et un retour du Grexit serait un drachme»

